Ex de L’Isola dei Famosi offesa con Elettra Lamborghini: “Ci sono rimasta male…” (Di giovedì 29 aprile 2021) Daniela Martani, dopo essere stata eliminata dall‘Isola dei Famosi, ha parlato di Elettra Lamborghini, svelando di esserci rimasta male per il suo atteggiamento. Ecco le sue parole intervistata da SuperGuidaTV. Isola dei Famosi, Daniela Martani offesa con Elettra Lamborghini Un giudizio severo le è stato riservato da Elettra Lamborghini che ha dichiarato che sia stato... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 29 aprile 2021) Daniela Martani, dopo essere stata eliminata dall‘Isola dei, ha parlato di, svelando di essercimale per il suo atteggiamento. Ecco le sue parole intervistata da SuperGuidaTV. Isola dei, Daniela MartaniconUn giudizio severo le è stato riservato dache ha dichiarato che sia stato... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

reportrai3 : #Report lunedì 21.20 @RaiTre Morti e malati di Covid considerati solo numeri per evitare restrizioni e chiusure in… - MediasetPlay : L'#Isola vista da Dayane Mello? Solo a #IsolaParty! @IsolaDeiFamosi - PLinVatican : #23aprile festa di Sant'Adalberto, patrono della Polonia. Sull'Isola Tiberina si trova la Basilica di… - blogtivvu : Ex de L’Isola dei Famosi offesa con Elettra Lamborghini: “Ci sono rimasta male…” - GemmaPetruzzel4 : @GF_diretta La madre va nella casa del Grande Fratello per finendere la Salemi la figlia va in studio del L'isola… -