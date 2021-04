Ex Brigatisti arrestati, che cos’è la “Dottrina Mitterand” (Di giovedì 29 aprile 2021) Ecco cos’è nel dettaglio la c.d. “Dottrina Mitterand”, tornata d’attualità dopo gli arresti, ieri, di 7 ex Brigatisti Francois Mitterand (Getty Images)Da ieri, da quando sette ex Brigatisti sono stati arrestati in Francia su richiesta dell’Italia, mentre altri 3 sono invece in fuga e sono attivamente ricercati, tutti accusati di atti di terrorismo risalenti agli anni ’70 e ’80, è prepotentemente tornata d’attualità la c.d “Dottrina Mitterand” di cui gli arresti di cui sopra sono un’evidente sconfessione tanto che la legale degli ex Br, Irene Terrel, ha accusato la Francia di “tradimento“. Proprio perché da ieri tutti gli articoli e i commenti dedicati a tale scottante argomento sono infarciti di riferimenti alla ... Leggi su ck12 (Di giovedì 29 aprile 2021) Ecconel dettaglio la c.d. “”, tornata d’attualità dopo gli arresti, ieri, di 7 exFrancois(Getty Images)Da ieri, da quando sette exsono statiin Francia su richiesta dell’Italia, mentre altri 3 sono invece in fuga e sono attivamente ricercati, tutti accusati di atti di terrorismo risalenti agli anni ’70 e ’80, è prepotentemente tornata d’attualità la c.d “” di cui gli arresti di cui sopra sono un’evidente sconfessione tanto che la legale degli ex Br, Irene Terrel, ha accusato la Francia di “tradimento“. Proprio perché da ieri tutti gli articoli e i commenti dedicati a tale scottante argomento sono infarciti di riferimenti alla ...

matteosalvinimi : Sette ex brigatisti arrestati in Francia su richiesta dell’Italia. Dopo l’intervento della Lega nel 2019 al governo… - Agenzia_Ansa : Sette ex brigatisti sono stati arrestati in Francia su richiesta dell'Italia, mentre altri tre sono in fuga e sono… - ilriformista : L'operazione chiamata 'Ombre Rosse'. Altri tre sarebbero in fuga. Della questione ne aveva parlato poche settimane… - albertogaravag1 : RT @LaVeritaWeb: Gli ex brigatisti arrestati dopo l'ok dell'Eliseo, fra loro anche Giorgio Pietrostefani. Altri tre sono sfuggiti alla catt… - arquer12 : RT @LaVeritaWeb: Gli ex brigatisti arrestati dopo l'ok dell'Eliseo, fra loro anche Giorgio Pietrostefani. Altri tre sono sfuggiti alla catt… -