Eurosofia | “Il nuovo modello di PEI Guida alla compilazione” a cura della Dott ssa Evelina Chiocca Sono ancora aperte le iscrizioni

(Di giovedì 29 aprile 2021), ente qualificato dal MIUR ai sensidirettiva 170/2016, “Ildi PEI.” per supportare i docenti che vogliono acquisire competenze sulsu base ICF L'articolo .

Advertising

PacificoTweet : “APP-prendo: insieme per una rete sicura”. Scegli il nuovo percorso formativo di Eurosofia a cura del prof. Frances… -

Ultime Notizie dalla rete : Eurosofia nuovo

Orizzonte Scuola

...DEGLI INCONTRI Scarica il protoccolo per proporre l'attivazione del percorso formativo nella tua scuolaha organizzato due preziosi eventi formativi gratuiti sulla compilazione del...Ilcorso d'aggiornamento di"Ricostruzione di carriera " Normativa ed esercitazioni pratiche con elaborazioni" costituisce una grande opportunità per assistenti amministrativi, direttori ...Eurosofia, ente qualificato dal MIUR ai sensi della direttiva 170/2016, il 28 aprile avvierà, il corso “Il nuovo modello di PEI. Guida alla compilazione” per supportare i docenti che vogliono acquisir ...