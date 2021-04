Europa League, Villarreal-Arsenal: probabili formazioni e diretta tv (Di giovedì 29 aprile 2021) In programma questa sera alle 21:00 all’Estadio de la Ceramica e valida come gara di andata per le semifinali di Europa League, Villarreal–Arsenal può rivelarsi come un match assai interessante. Le due compagini giocheranno il ritorno tra una settimana all’Emirates Stadium. Il Villarreal arriva in semifinale di Europa League dopo aver battuto nella doppia sfida ai quarti la sorpresa del torneo, la Dinamo Zagabria. Per i ragazzi di Emery, un vero e proprio esperto della competizione, quella con l’Arsenal non è una gara come le altre. Il mister ha infatti allenato la compagine inglese dal 2018 al 2019, per poi essere sostituito da Arteta. Proprio quest’ultimo dovrà puntare necessariamente sull’Europa League per poter ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 29 aprile 2021) In programma questa sera alle 21:00 all’Estadio de la Ceramica e valida come gara di andata per le semifinali dipuò rivelarsi come un match assai interessante. Le due compagini giocheranno il ritorno tra una settimana all’Emirates Stadium. Ilarriva in semifinale didopo aver battuto nella doppia sfida ai quarti la sorpresa del torneo, la Dinamo Zagabria. Per i ragazzi di Emery, un vero e proprio esperto della competizione, quella con l’non è una gara come le altre. Il mister ha infatti allenato la compagine inglese dal 2018 al 2019, per poi essere sostituito da Arteta. Proprio quest’ultimo dovrà puntare necessariamente sull’per poter ...

