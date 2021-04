Europa League | Manchester Utd-Roma 6-2 | i giallorossi si sciolgono alla distanza

(Di giovedì 29 aprile 2021) Laesce sconfitta da Old Trafford col risultato di 6-2.VIDEOUtd-, il rigore di Pellegrini dopo il fallo di mano di Pogba. Le immaginiUna partita difficile da digerire per gli uomini di Paulo Fonseca, falcidiati dagli infortuni e costretti ad usufruire dei tre slot dei cambi nei primi 30 minuti di gioco. Idopo aver subito il gol, hanno reagito, ribaltato e concluso in crescendo il primo tempo col punteggio di 2-1. L'inizio di ripresa è stato drammatico con gli inglesi che sono usciti dagli spogliatoi molto più cattivi e convinti delle proprie potenzialità, trovando un parziale di 5-0, che ha tagliato definitivamente le gambe ai capitolini. Un po' di amarezza per il rigore fischiato ai Red Devils con Edinson Cavani che è stato colpito da Smalling a plontana, con il ...

Advertising

SkySport : ?? MAN UNITED-ROMA 6-2 Risultato finale ? ? #Fernandes (9') ? rig. #Pellegrini (15') ? #Dzeko (34') ? #Cavani (48')… - SkySport : Manchester United-Roma 1-2 all'intervallo Segui qui il secondo tempo LIVE - SkySport : ?? VILLARREAL-ARSENAL 2-1 Risultato finale ? ? #Trigueros (5') ? #Albiol (29') ? rig. #Pepe (73') ? ?… - avvelenato1970 : RT @_Morik92_: Trovate qualcuno/a che ama l'Europa League come @UnaiEmery_, pazzesco quel che sta facendo col #Villarreal ?? - GiankoSequino : @Alex_Cavasinni Finale di champions, forse con 2 inglesi (chelsea city)finale di Europa League( utd arsenal)... -

Ultime Notizie dalla rete : Europa League

VILLARREAL (SPAGNA) - Emery si prende una prima piccola rivincita contro la sua ex squadra. Il Villarreal vince l'andata della semifinale dicontro l' Arsenal grazie alle reti di Trigueros e dell' ex Napoli Albiol . I Gunners, in dieci per l'espulsione di Ceballos, accorciano le distanze con Pépé ma non riescono a trovare la ...45'st Saranno 2 i minuti di recupero. 42'st GOL MANCHESTER UNITED : Rete di Greenwood , servito dall'esterno di Cavani, l'attaccante entra in area dalla destra e scarica in porta. Diagonale deviato ...La Roma perde 6-2 sul campo del Manchester United e vede allontanarsi il sogno della finale di Europa League. La sfida era molto complicata, e lo si sapeva perfettamente già alla vigilia. Ma la Roma ...47'st Finisce qui. Lo United batte la Roma 6-2. 45'st Saranno 2 i minuti di recupero. 42'st GOL MANCHESTER UNITED: Rete di Greenwood, servito dall'esterno di ...