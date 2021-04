Europa League, la Roma si inchina allo United (Di venerdì 30 aprile 2021) La Roma chiude il primo tempo in vantaggio, poi crolla: adesso serve un’impresa per vincere l’Europa League La Roma vede il sogno Europa League sempre più lontano. Nell’andata della semifinale contro il Manchester United, i giallorossi escono sconfitti 6-2. Eppure la squadra capitolina aveva iniziato col piede giusto. Dopo il gol di Bruno Fernandes che sblocca la partita, Pellegrini su rigore e Dzeko riescono a ribaltare il risultato. Il primo tempo si conclude così con un 2-1 che faceva ben sperare. Anche se c’è da dire che Fonseca è stato costretto a fare tre cambi nei primi 37 minuti. Sostituiti Veretout, Pau Lopez e Spinazzola, uno dopo l’altro fuori per infortunio. La ripresa è di tutt’altro tenore. La Roma vede pian piano ... Leggi su retecalcio (Di venerdì 30 aprile 2021) Lachiude il primo tempo in vantaggio, poi crolla: adesso serve un’impresa per vincere l’Lavede il sognosempre più lontano. Nell’andata della semifinale contro il Manchester, i girossi escono sconfitti 6-2. Eppure la squadra capitolina aveva iniziato col piede giusto. Dopo il gol di Bruno Fernandes che sblocca la partita, Pellegrini su rigore e Dzeko riescono a ribaltare il risultato. Il primo tempo si conclude così con un 2-1 che faceva ben sperare. Anche se c’è da dire che Fonseca è stato costretto a fare tre cambi nei primi 37 minuti. Sostituiti Veretout, Pau Lopez e Spinazzola, uno dopo l’altro fuori per infortunio. La ripresa è di tutt’altro tenore. Lavede pian piano ...

Ultime Notizie dalla rete : Europa League Villarreal - Arsenal 2 - 1: Emery si aggiudica il primo round Corpo articolo Unai Emery vince la semifinale di andata di UEFA Europa League contro la sua ex squadra, che però può sperare in un importante gol fuori casa. Villarreal - Arsenal: cronaca della partita e reazioni a caldo Manu Trigueros dopo il primo gol del ...

Manchester United 6 - 2 Roma: Giallorossi, pesante ko all'Old Trafford Corpo articolo Manchester United - Roma 2 - 2: la partita minuto per minuto e le reazioni Servirà un'impresa, alla Roma, per conquistare la sua prima finale in UEFA Europa League. All'Old Trafford la squadra di Paulo Fonseca va al riposo in vantaggio, grazie alle reti di Lorenzo Pellegrini ed Edin Deko, ma nella ripresa crolla sotto i colpi del Manchester United, ...

Cosa serve alla Roma per la finale di Europa League Goal.com Pellegrini ci crede: «Proveremo a fare l’impresa» malgrado il pesante passivo subito a Old Trafford dalla Roma nella semifinale d’andata di Europa League. MATCH – Così il capitano giallorosso ha provato a spiegare il crollo contro lo United: «Buon ...

Trigoria, ripresa domani pomeriggio Dopo la debacle in Europa League contro il Manchester United, la Roma tornerà ad allenarsi domani pomeriggio. Da preparare, infatti, c'è il posticipo di domenica sera contro ...

