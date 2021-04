Europa League La Roma dura un tempo | il Manchester United la travolge 6-2

(Di giovedì 29 aprile 2021) Infortuni per Veretout, Pau Lopez e Spinazzola nella prima frazione, che i giallorossi chiudono avanti 2-1. Nella ripresa si scatena lo. A segno tutti gli 'ex italiani' dei 'Red Devils': doppiette per Cavani e Bruno Fernandes, gol di Pogba

Ultime Notizie dalla rete : Europa League

Lo United ha vinto questa semifinale ditrascinato dall'estro di Bruno Fernandes e dalla qualità di Cavani. Certo, senza un carico di sfortuna colossale (Veretout, Lopez e Spinazzola ...L'illusione è durata un tempo. Alla Roma, adesso, servirà un'impresa che rimarrebbe scolpita nei libri di calcio per riuscire a conquistare la finale di. Non basterà una gara normale, giovedì 6 maggio alle 21 all'Olimpico. si qualifica se... ? Alla squadra di Paulo Fonseca non basterà battere il Manchester United, ma dovrà farlo segnando ...La semifinale di andata tra Villareal ed Arsenal si è conclusa per 2-1 a favore dei padroni di casa, con le reti di Trigueros, Albiol e Pepe.Villarreal, 29 apr. - (Adnkronos) - Il Villarreal batte 2-1 l'Arsenal nella semifinale d'andata di Europa League disputata allo stadio 'De la Ceramica' della città spagnola. Le reti dei padroni di cas ...