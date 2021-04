Europa League, la Roma all’Old Trafford: sfida al Manchester. Napoli, Spalletti per il dopo Gattuso? (Di giovedì 29 aprile 2021) La Roma ci prova. Stasera 29 aprile al mitico stadio Old Trafford di Manchester la prima partita della semifinale di Europa League a casa dello United. “Questa partita è contro una grande squadra, forse la favorita per vincere la competizione – ha detto Paulo Fonseca -. Abbiamo preparato bene la gara. Sappiamo che sarà difficile, rispettiamo il Manchester ma abbiamo le nostre ambizioni”. I tifosi a Trigoria a spronare la squadra “Non sempre arriviamo in una semifinale. Capiamo l’importanza del momento – ha aggiunto commentando il saluto dei tifosi alla squadra prima della partenza da Trigoria -. Li abbiamo visti ed è importante sentire questo sostegno. Vogliamo lottare per loro, per la città e per il club“. “È una partita speciale, è una semifinale. Conosco l’importanza di portare a ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 29 aprile 2021) Laci prova. Stasera 29 aprile al mitico stadio Olddila prima partita della semifinale dia casa dello United. “Questa partita è contro una grande squadra, forse la favorita per vincere la competizione – ha detto Paulo Fonseca -. Abbiamo preparato bene la gara. Sappiamo che sarà difficile, rispettiamo ilma abbiamo le nostre ambizioni”. I tifosi a Trigoria a spronare la squadra “Non sempre arriviamo in una semifinale. Capiamo l’importanza del momento – ha aggiunto commentando il saluto dei tifosi alla squadra prima della partenza da Trigoria -. Li abbiamo visti ed è importante sentire questo sostegno. Vogliamo lottare per loro, per la città e per il club“. “È una partita speciale, è una semifinale. Conosco l’importanza di portare a ...

