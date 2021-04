Europa League | 5 cambi possibili | ma tre slot Roma sfortunata

(Di giovedì 29 aprile 2021) Tanta, tantissima sfortuna per lanella semifinale d’andata di. I giallorossi sono al momento in vantaggio ad Old Trafford dopo i primi 45?, un clamoroso 2-1 sul Manchester United timbrato Lorenzo Pellegrini ed Edin Dzeko (che hanno risposto al primo gol di Bruno Fernandes). Nella ripresa sarà durissimo il compito della banda di Fonseca, visto che sono già terminati iper l’allenatore portoghese. Tre infortuni nella prima metà di gara, quelli di Veretout, Spinazzola e Pau Lopez, che hanno costretto a tre sostituzioni (entrati Villar, Bruno Peres e Mirante). Il regolamento infatti parla di cinque, ma con solamente trea disposizione, oltre a quello libero all’intervallo. Fonseca dunque potrebbeare ...

Advertising

SkySport : ?? EUROPA LEAGUE MANCHESTER UNITED ?? ROMA ?? CENTOMILA VOCI Oggi dalle 20.00 su Sky Sport ? Marco Delvecchio, Ubaldo… - SkySport : Manchester United-Roma 1-2 all'intervallo Segui qui il secondo tempo LIVE - Gazzetta_it : Gol! Manchester United - Roma 1-1, rete di Pellegrini L. (ROM) - io_sono_io01 : RT @Boboj29: Semifinale di andata di Europa League Manchester U. - Roma Ora datemi una , una sola motivazione del perche' uno debba tifare… - LocoxelFutbol_ : UEFA Europa League - Semifinal IDA - Gol de Edinson Cavani al minuto48> Manchester Utd 2-2 Roma -

Ultime Notizie dalla rete : Europa League

Lens, Marsiglia e Rennes sono in volata strettissima per un posto nella futura, un punto le divide una dall'altra; lo Strasburgo è sei lunghezze sopra la zona - retrocessione e ...A pochi minuti dal fischio dall'inzio del fondamentale match dell'Old Trafford contro il Manchester United nella semifinale di, il direttore generale della Roma, Tiago Pinto ha spiegato il valore di quest'andata ai microfoni di SkySport : Il futuro è oggi Poi sul futuro di Paulo Fonseca , Tiago Pinto preferisce ...Manchester, 29 apr. -(Adnkronos) - La Roma è in vantaggio per 2-1 sul Manchester United al termine del primo tempo della semifinale d'andata di Europa League in corso di svolgimento all'Old Trafford.Il primo tempo tra Villareal ed Arsenl si è concluso per 2-0 a favore dei padroni di casa, grazie alle reti di Trigueros e Raul Albiol.