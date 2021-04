Europa League 2021 | la Roma crolla sotto i colpi del Manchester United | è 6-2 nella semifinale d’andata

(Di giovedì 29 aprile 2021) Una serata peggiore non poteva esserci per la. Sfortuna, errori e un crollo verticale: i giallorossi salutano praticamente già oggi l’, nonostante sia solo l’andata delle semifinali. Serviva un’impresa ad Old Trafford, ma ilha dimostrato di essere nettamente superiore: per i Red Devils un nettissimo 6-2 ed un piede e mezzo già verso la finale. Primo tempo pieno didi scena e di eventi. Dopo un paio di minuti si ferma Veretout che viene sostituito, successivamente va in vantaggio locon la rete, al 9?, di Bruno Fernandes. Lanon ci sta e pareggia: il cross di Karsdorp è bloccato da Pogba con il braccio in area, Lorenzo Pellegrini è freddo e sigla l’1-1. Altri due cambi obbligati per Fonseca: escono ...

VILLARREAL (SPAGNA) - Emery si prende una prima piccola rivincita contro la sua ex squadra. Il Villarreal vince l'andata della semifinale dicontro l' Arsenal grazie alle reti di Trigueros e dell' ex Napoli Albiol . I Gunners, in dieci per l'espulsione di Ceballos, accorciano le distanze con Pépé ma non riescono a trovare la ...45'st Saranno 2 i minuti di recupero. 42'st GOL MANCHESTER UNITED : Rete di Greenwood , servito dall'esterno di Cavani, l'attaccante entra in area dalla destra e scarica in porta. Diagonale deviato ...Il Manchester United travolge la Roma per 6-2 nell'andata della semifinale di Europa League e ipoteca la qualificazione alla finale. I giallorossi, avanti 2-1 all'intervallo, crollano nella ...La Roma crolla nel secondo tempo all’Old Trafford nell’andata delle semifinali di Europa League. I giallorossi chiudono il primo tempo in vantaggio 1-2 ma con tutti i cambi già effettuati per ...