Euronext | il mercato finanziario sposta il data center da Londra a Bergamo

Advertising

Activnews24 : ?? FINANZA | #Euronext ha annunciato di avere completato oggi l'acquisizione di #BorsaItaliana dal London Stock Exch… - sara_strategy : RT @acabrini: Innocenzo Cipolletta su @euronext @BorsaItalianaIT “la presidenza di un italiano è una garanzia. Obiettivo facilitare accesso… - acabrini : Innocenzo Cipolletta su @euronext @BorsaItalianaIT “la presidenza di un italiano è una garanzia. Obiettivo facilita… - classcnbc : #MilanoCapitali21 – Recovery Edition L’entrata di @BorsaItalianaIT in #Euronext ridefinisce il mercato dei capital… -

Ultime Notizie dalla rete : Euronext mercato

L'Eco di Bergamo

La vendita di Borsa Italiana - ricorda- porta alla creazione della principale infrastruttura dipaneuropea per la quotazione e per ilsecondario, sia per l'obbligazionario ...Gli investitori locali, i membri dele gli emittenti di ciascunall'interno dihanno accesso a una gamma significativa di investitori istituzionali attivi a livello europeo e ...(Teleborsa) - Arriva il closing della vendita di Piazza Affari ad Euronext: un affare da 4,4 miliardi cui partecipano Cdp ed Intesa Sanpaolo beneficiari di un collocamento privato di 579 milioni ...Va in porto la cessione di borsa italiana da parte del London Stock Exchange (la borsa britannica) ad Euronext (gruppo con sede in Olanda che riunisce già le borse di Parigi, Amsterdam e Bruxelles). P ...