Euronext compra Borsa Italiana, da Aruba a Ponte San Pietro il data center (Di giovedì 29 aprile 2021) Euronext ha ultimato l’acquisizione di Borsa Italiana dal London Stock Exchange per un controvalore di 4.444 milioni di euro. Il valore iniziale era di 4.325 milioni. Cdp Equity e Intesa Sanpaolo entrano a far parte degli “azionisti di riferimento” del gruppo con la sottoscrizione di un private placement da 579 milioni di euro, “con l’impegno a lungo termine di supportare le ambizioni di crescita” del polo borsistico paneuropeo. In occasione dell’annuncio Euronext a reso noto che trasferirà da Londra a Bergamo (a Ponte San Pietro) il data center del gruppo, in quello che è un “chiaro segnale” del ruolo e degli investimenti che il gruppo riserva all’Italia, che “entra dalla porta principale”, nella federazione di listini. Gli interessi italiani verranno ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 29 aprile 2021)ha ultimato l’acquisizione didal London Stock Exchange per un controvalore di 4.444 milioni di euro. Il valore iniziale era di 4.325 milioni. Cdp Equity e Intesa Sanpaolo entrano a far parte degli “azionisti di riferimento” del gruppo con la sottoscrizione di un private placement da 579 milioni di euro, “con l’impegno a lungo termine di supportare le ambizioni di crescita” del polo borsistico paneuropeo. In occasione dell’annuncioa reso noto che trasferirà da Londra a Bergamo (aSan) ildel gruppo, in quello che è un “chiaro segnale” del ruolo e degli investimenti che il gruppo riserva all’Italia, che “entra dalla porta principale”, nella federazione di listini. Gli interessi italiani verranno ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Euronext ha completato l'acquisizione di Borsa Italiana dal London Stock Exchange per un controvalore di 4.444 mili… - cmterzi : #Euronext trasferirà il suo ‘core data center’ da Londra a #Bergamo. La conferma che il nostro territorio resta for… - LuigiF97101292 : RT @Agenzia_Ansa: Euronext ha completato l'acquisizione di Borsa Italiana dal London Stock Exchange per un controvalore di 4.444 milioni di… - LauraCarrese : RT @Agenzia_Ansa: Euronext ha completato l'acquisizione di Borsa Italiana dal London Stock Exchange per un controvalore di 4.444 milioni di… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Euronext ha completato l'acquisizione di Borsa Italiana dal London Stock Exchange per un controvalore di 4.444 milioni di… -