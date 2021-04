Euronext-Borsa Italiana | Jerusalmi | traguardo importante per il Gruppo

(Di giovedì 29 aprile 2021) (Tele) – Il Ceo diRaffaeleha espresso tutta la sua soddisfazione per l’operazione che ha portatoa completare l’acquisizione deldi Piazza Affari. “Sono particolarmente lieto che oggi ilsia entrato a far parte di, dando vita a un nuovo leader nei mercati dei capitali europei. E’ unper ile per tutta la comunità finanziaria”. “avrà un network decisamente più ampio con una portata geografica che attraversa l’Europa continentale, e offrirà ...

"Sono particolarmente lieto che oggi il GruppoItaliana sia entrato a far parte di, dando vita a un nuovo leader nei mercati dei capitali europei. E' un traguardo importante per il ...Completata l'acquisizione diItaliana da parte di, il gruppo paneuropeo di Borse con a capo Stèphan Bounjnah , per 4,44 miliardi di euro. Ladi Milano, che è una delle dieci più ...(Teleborsa) - Il Ceo di Borsa Italiana Raffaele Jerusalmi ha espresso tutta la sua soddisfazione per l'operazione che ha portato Euronext a completare l'acquisizione del gruppo di Piazza ...Dopo l’acquisizione di Borsa Italiana, il gruppo europeo ha stretto un accordo con Aruba per il trasferimento del data center principale da Londra a Ponte San Pietro (Bergamo) ...