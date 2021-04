Euronext acquista Borsa Italiana e porta il suo data center da Londra a Bergamo

Advertising

LuciaLolli : RT @giorgio_gori: #euronext acquista #BorsaItalianaIT, diventa la più importante infrastruttura di mercato paneuropea e trasferisce da Lond… - GabriellaGaro14 : Euronext acquista Borsa italiana per €4,44 miliardi, è ufficiale - BergamoeC : RT @giorgio_gori: #euronext acquista #BorsaItalianaIT, diventa la più importante infrastruttura di mercato paneuropea e trasferisce da Lond… - PortaSud : RT @giorgio_gori: #euronext acquista #BorsaItalianaIT, diventa la più importante infrastruttura di mercato paneuropea e trasferisce da Lond… - quifranciacorta : RT @giorgio_gori: #euronext acquista #BorsaItalianaIT, diventa la più importante infrastruttura di mercato paneuropea e trasferisce da Lond… -

Ultime Notizie dalla rete : Euronext acquista

Aruba "Siamo estremamente lieti che, il principale mercato finanziario paneuropeo, abbia scelto il nostro Campus all'avanguardia, Global Cloud Data Center (IT3) in Italia, come proprio data ..." Siamo estremamente lieti che, il principale mercato finanziario paneuropeo, abbia scelto il nostro Campus all'avanguardia, Global Cloud Datacenter (IT3) in Italia, come proprio data center ...Euronext ha completato l'acquisizione di Borsa Italiana dal London Stock Exchange per un controvalore di 4.444 milioni ...Global Cloud Data Center di Aruba è il più grande data center campus d’Italia con i suoi oltre 200.000 metri quadrati totali, inaugurato a Ponte San Pietro il 5 ottobre 2017 Euronext ha ultimato l’acq ...