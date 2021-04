EuroBasket 2022, Italia nel gruppo C: il calendario degli azzurri (Di giovedì 29 aprile 2021) L’urna ha emesso il suo primo verdetto per il primo passo verso gli Europei. L’Italia ospiterà a Milano il gruppo C con Grecia, Croazia, Ucraina, Gran Bretagna ed Estonia. Queste le parole del Ct Meo Sacchetti: “Molto difficile valutare la qualità delle Nazionali a distanza di un anno anche se alcune hanno un blasone noto a tutti. Ciò che è certo è che il nostro movimento merita di avere un grande spettacolo di basket, soprattutto in un periodo complicato come quello che stiamo vivendo. Mi auguro davvero che nel settembre del 2022 si possa giocare in un Forum con tutti gli spettatori al loro posto”. Si parte il 2 settembre con Italia-Estonia. Il calendario degli azzurri 2 settembre Italia-Estonia 3 settembre Italia-Grecia 5 ... Leggi su sportface (Di giovedì 29 aprile 2021) L’urna ha emesso il suo primo verdetto per il primo passo verso gli Europei. L’ospiterà a Milano ilC con Grecia, Croazia, Ucraina, Gran Bretagna ed Estonia. Queste le parole del Ct Meo Sacchetti: “Molto difficile valutare la qualità delle Nazionali a distanza di un anno anche se alcune hanno un blasone noto a tutti. Ciò che è certo è che il nostro movimento merita di avere un grande spettacolo di basket, soprattutto in un periodo complicato come quello che stiamo vivendo. Mi auguro davvero che nel settembre delsi possa giocare in un Forum con tutti gli spettatori al loro posto”. Si parte il 2 settembre con-Estonia. Il2 settembre-Estonia 3 settembre-Grecia 5 ...

Advertising

Italbasket : ???? Sorteggio gironi #EuroBasket 2022 Gruppo C (Milano) ???? Italbasket ???? Estonia ???? Grecia ???? Croazia ????Ucraina… - Italbasket : ???? @EuroBasket 2022: ecco le nostre avversarie nel girone C, si gioca al Mediolanum Forum di Milano dal primo sette… - Eurosport_IT : ???? Grecia ???? Croazia ???? Ucraina ???? Gran Bretagna ???? Estonia Il girone dell'Italia a #EuroBasket2022 ??????… - supportersmagaz : E questi sono i quattro gironi completi di #EuroBasket 2022. Si gioca dall'1 al 18 settembre @Italbasket… - supportersmagaz : Ecco il girone di @Italbasket a #EuroBasket 2022. Si gioca in casa, al @MediolanumForum #italbasket… -