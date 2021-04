Euro2020 | ipotesi arbitro donna per Italia-Turchia | il motivo

Leggi su ck12

(Di giovedì 29 aprile 2021) Euro 2020, per la partita inaugurale del torneo tra gli azzurri e lasi starebbe prefigurando l’di far arbitrare il match ad un. Ilè strettamente correlato alla politica Getty ImagesIl prossimo 11 giugno, nella cornice della Stadio Olimpico, andrà in scena la partita inaugurale di, a sfidarsi saranno. Proprio in occasione di questo match si starebbe prefigurando l’di affidare la direzione della gara ad un, in particolare al fischietto francese Stephanie Frappart. Il? Un modo per sensibilizzare la federazione turca, una nazione ...