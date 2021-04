Esilarante video del backstage #CoroaCoreLete: quattro azzurri protagonisti (Di giovedì 29 aprile 2021) Esilarante video del backstage #CoroaCoreLete, pubblicato dalla SSC Napoli, che ha come protagonisti Insigne, Mertens, Koulibaly e Politano L'articolo proviene da Forzazzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 29 aprile 2021)del, pubblicato dalla SSC Napoli, che ha comeInsigne, Mertens, Koulibaly e Politano L'articolo proviene da Forz.net.

Advertising

Antonio17071963 : RT @tuttonapoli: VIDEO - #CoroaCoreLete, l'esilarante backstage con 4 azzurri: 'Io a scuola non vedevo...' - Salvato95551627 : RT @tuttonapoli: VIDEO - #CoroaCoreLete, l'esilarante backstage con 4 azzurri: 'Io a scuola non vedevo...' - tuttonapoli : VIDEO - #CoroaCoreLete, l'esilarante backstage con 4 azzurri: 'Io a scuola non vedevo...' - bruerne : Il Mattino Mobile: Mara Venier disperata per la dieta, il video esilarante: «Pigra? In tre settimane non ho perso u… - Gpzap2 : DDL Zan, l’esilarante parodia di Paolo Camilli a sostegno della legge contro l’omotransfobia – VIDEO… -