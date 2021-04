Esce oggi ‘Vorrei essere una foresta’, il singolo di Praino, nuovo volto della scena indipendente (Di giovedì 29 aprile 2021) Esce oggi, giovedì 29 aprile, il videoclip del brano “VORREI essere UNA FORESTA”, il singolo di Praino, nuovo volto del panorama indipendente italiano. Una scrittura ricca e un gusto per gli arrangiamenti ricercati con influenze e referenze internazionali: queste le cifre di Praino, che con il singolo “Vorrei essere una foresta” annuncia il suo nuovo progetto discografico. Un percorso inusuale che lo vedrà pubblicare due EP, il primo in uscita a ridosso dell’estate e un altro in autunno, che uniti andranno a comporre il disco d’esordio del cantautore. Le diverse release saranno accompagnate da una narrazione molto particolare a livello grafico e visuale, a completare l’immaginario ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 29 aprile 2021), giovedì 29 aprile, il videoclip del brano “VORREIUNA FORESTA”, ildidel panoramaitaliano. Una scrittura ricca e un gusto per gli arrangiamenti ricercati con influenze e referenze internazionali: queste le cifre di, che con il“Vorreiuna foresta” annuncia il suoprogetto discografico. Un percorso inusuale che lo vedrà pubblicare due EP, il primo in uscita a ridosso dell’estate e un altro in autunno, che uniti andranno a comporre il disco d’esordio del cantautore. Le diverse release saranno accompagnate da una narrazione molto particolare a livello grafico e visuale, a completare l’immaginario ...

Advertising

eyestrange : RT @nonpiusanta: Se esce deddy, non ci saranno più i tapioca fustani Se esce Sam, non ci sarà più la santa trinità E io non sono pronta a… - giovannidalloli : MINIMA ET MORALIA Le radici europee e la ricerca della qualità: intervista a Utopia Editore: Intervista a Gerardo M… - sciuscismo : chi esce ad amici oggi, è tutto scritto! ecco la prova schiacciante che lo conferma ?? maria de filippi nella bufera… - nneditore : RT @PaolaZoppiPhoto: Oggi esce 'Urla sempre, primavera' @nneditore e io ho intervistato Michele Vaccari! Abbiamo parlato di fantascienza, O… - fumettomania : Lonesome! Il Ritorno di Yves Swolfs, su 'Gli integrali BD N. 34', da oggi in edicola e in Libreria… -