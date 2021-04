Esce il 7 maggio il primo 45 giri della cantautrice Cristina Donà (Di giovedì 29 aprile 2021) Cristina Donà PUBBLICA IL SUO primo VINILE 45 giri IN USCITA IL 7 maggio Esce il 7 maggio il primo 45 giri della cantautrice Cristina Donà. Il vinile 7 pollici in edizione limitata, conterrà due brani essenziali della sua carriera ultraventennale, “Settembre” e “Universo”, riproposti in una insolita “theatre version”. Qui il link al preorder del vinile con copertina disegnata, autografata e firmata a mano dall’artista: https://fenixmusic.discotecalaziale.com/dona/ “Settembre” di Cristina Donà è stato scelto come sigla iniziale della fortunata miniserie “Anna” di Sky Original, firmata da Niccolò ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 29 aprile 2021)PUBBLICA IL SUOVINILE 45IN USCITA IL 7il 7il45. Il vinile 7 pollici in edizione limitata, conterrà due brani essenzialisua carriera ultraventennale, “Settembre” e “Universo”, riproposti in una insolita “theatre version”. Qui il link al preorder del vinile con copertina disegnata, autografata e firmata a mano dall’artista: https://fenixmusic.discotecalaziale.com/dona/ “Settembre” diè stato scelto come sigla inizialefortunata miniserie “Anna” di Sky Original, firmata da Niccolò ...

Ultime Notizie dalla rete : Esce maggio Giulio Regeni, udienza preliminare rinviata al 25 maggio Decisione legata al legittimo impedimento: uno dei difensori ha il covid. E intanto esce un controverso docu - film egiziano sul ricercatore ...

Superbike 2021, cambia il calendario: entra la Repubblica Ceca, esce l'Australia Novità sul Mondiale di Superbike al via dal 21 al 23 maggio in Spagna, al MotorLand di Aragon: FIM, Dorna e l'Autodromo di Most (Repubblica Ceca) hanno annunciato di avere raggiunto un accordo di 5 anni che prevede l'inserimento della pista nel ...

“Un Altro Giro” a maggio esce #SoloAlCinema Photo: Mads Mikkelsen in “Another Round” Cosa fareste se vi dicessero che una piccola quantità di alcol nel sangue risolverebbe, in parte, i vostri problemi? Fresco vincitore ...

