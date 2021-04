Errore SACE | costruire tavolo tecnico tra Italia e USA per rafforzare investimenti inbound e outbound

(Di giovedì 29 aprile 2021) (Teleborsa) – “L’attuale scenario crea delle importanti opportunità reciproche di business trae USA”. Il Presidente diRodolfoha commentato così i lavori del webinar “How to Enter the US Market: New Framework, Old Tips” organizzato dalla New York State Bar Association, dall’Ordine degli Avvocati di Milano e dalla Fondazione Forense di Milano, in occasione della firma del Memorandum of Understanding tra l’Ordine degli Avvocati di Milano e la New York State Bar Association. “L’attrazione deglistatunitensi – ha sottolineato – sarà cruciale per rendere più competitivo il nostro sistema Paese e innescare un circolo virtuoso di crescita, facendo leva sui i fondi del PNRR, soprattutto in quei settori alla base della ripartenza dell’, come le infrastrutture e la ...

