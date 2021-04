Eni: Cda nomina Vermeir lead indipendent director (Di giovedì 29 aprile 2021) Roma, 29 apr. (Adnkronos) - Il Cda di Eni, riunitosi oggi sotto la presidenza di Lucia Calvosa, ha nominato Raphael Louis L. Vermeir lead Independent director ai sensi della raccomandazione 13, lettera c) del Codice di Corporate Governance, che la società applica da gennaio 2021. Lo rende noto il gruppo energetico in un comunicato. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 aprile 2021) Roma, 29 apr. (Adnkronos) - Il Cda di Eni, riunitosi oggi sotto la presidenza di Lucia Calvosa, hato Raphael Louis L.Independentai sensi della raccomandazione 13, lettera c) del Codice di Corporate Governance, che la società applica da gennaio 2021. Lo rende noto il gruppo energetico in un comunicato.

