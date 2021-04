Eni, Cda nomina Lead Independent Director (Di giovedì 29 aprile 2021) (Teleborsa) – Il consiglio di amministrazione di Eni, riunitosi oggi sotto la presidenza di Lucia Calvosa, ha nominato Raphael Louis L. Vermeir Lead Independent Director ai sensi della raccomandazione 13, lettera c) del Codice di Corporate Governance, che la società applica da gennaio 2021. Lo sottolinea la multinazionale in una nota. Leggi su quifinanza (Di giovedì 29 aprile 2021) (Teleborsa) – Il consiglio di amministrazione di Eni, riunitosi oggi sotto la presidenza di Lucia Calvosa, hato Raphael Louis L. Vermeirai sensi della raccomandazione 13, lettera c) del Codice di Corporate Governance, che la società applica da gennaio 2021. Lo sottolinea la multinazionale in una nota.

