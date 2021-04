Emergenza sostegno: protestano i genitori, protestano i docenti: no a girandola di docenti senza specializzazione (Di giovedì 29 aprile 2021) L’"Emergenza sostegno" rischia di ripetersi anche durante l’anno scolastico 2021/2022 se non si aumenta il numero delle immissioni in ruolo e il numero dei docenti ammessi a frequentare i corsi TFA banditi dalle Università. Ma i fatti concreti sono ancora pochi e abbiamo ascoltato le preoccupazioni, sia di genitori che docenti, durante una recente manifestazione a Roma. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 29 aprile 2021) L’"" rischia di ripetersi anche durante l’anno scolastico 2021/2022 se non si aumenta il numero delle immissioni in ruolo e il numero deiammessi a frequentare i corsi TFA banditi dalle Università. Ma i fatti concreti sono ancora pochi e abbiamo ascoltato le preoccupazioni, sia diche, durante una recente manifestazione a Roma. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Emergenza sostegno: protestano i genitori, protestano i docenti: no a girandola di docenti senza specializzazione - ItalianPolitics : POLITICA. Nota di lettura: D.L. 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e… - Torrechannelit : Emergenza Covid-19 in India – Draghi: “Profonda vicinanza al popolo indiano, l’Italia non farà mancare il proprio s… - QdSit : Arrivano in #Sicilia 17 milioni per misure di sostegno alla #povertà ?????? - Radio1Rai : ?? Emergenza Covid in #India. #Draghi: “Vicinanza al popolo indiano per le sofferenze provocate dalla nuova ondata d… -