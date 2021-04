Emanuele Filiberto: "Farò serie tv su mia nonna Maria Josè". La regina studiò a Firenze (Di giovedì 29 aprile 2021) "Sto ideando una serie Tv in stile 'The Crown' che racconterà la vita straordinaria di mia nonna Maria Josè , l'ultima regina d'Italia". Ha raccontato Emanuele Filiberto di Savoia in esclusiva a "... Leggi su lanazione (Di giovedì 29 aprile 2021) "Sto ideando unaTv in stile 'The Crown' che racconterà la vita straordinaria di mia, l'ultimad'Italia". Ha raccontatodi Savoia in esclusiva a "...

