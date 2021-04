Elton John contro gli Oscar: “Sembrava uno Starbucks qualunque” (Di giovedì 29 aprile 2021) Perentoria frecciatina di Elton John contro gli Oscar. Il cantautore britannico si è espresso sulla cerimonia tenutasi presso la Union Station di Los Angeles, alla quale era presente anche la nostra Laura Pausini. Lo show di Elton John Nel contempo la voce di Your Song stava tenendo l’Elton John AIDS Foundation Academy Awards Viewing Party, giunto alla 29esima edizione, questa volta in remoto per via della pandemia del Covid-19. Una versione certamente fuori dagli schemi, quest’anno, durante la quale la star britannica ha chiacchierato a lungo con suo marito David Furnish e l’attore Eric McCormack. Lo show è durato circa 60 minuti, totalmente in streaming sulla piattaforma Cisco Webex ed è andato in onda poco prima della cerimonia degli ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 29 aprile 2021) Perentoria frecciatina digli. Il cantautore britannico si è espresso sulla cerimonia tenutasi presso la Union Station di Los Angeles, alla quale era presente anche la nostra Laura Pausini. Lo show diNel contempo la voce di Your Song stava tenendo l’AIDS Foundation Academy Awards Viewing Party, giunto alla 29esima edizione, questa volta in remoto per via della pandemia del Covid-19. Una versione certamente fuori dagli schemi, quest’anno, durante la quale la star britannica ha chiacchierato a lungo con suo marito David Furnish e l’attore Eric McCormack. Lo show è durato circa 60 minuti, totalmente in streaming sulla piattaforma Cisco Webex ed è andato in onda poco prima della cerimonia degli ...

