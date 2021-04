Elezioni Comunali, ok definitivo della Camera al rinvio per il Covid. Da Milano a Roma: le città dove si voterà in autunno (Di giovedì 29 aprile 2021) Le Elezioni amministrative previste in 1312 Comuni saranno rinviate a causa dell’emergenza Covid. La Camera ha approvato definitivamente con 376 voti a favore e 28 contrari il ddl di conversione del decreto-legge del 5 marzo 2021, che prevede le disposizioni urgenti per il differimento delle Elezioni nel 2021. Il provvedimento è già stato approvato dal Senato. Solo per le Elezioni amministrative i comuni interessati sono 1312; alle urne saranno chiamati 20 comuni capoluogo di provincia e di questi 6 sono anche capoluogo di regione: Bologna, Milano, Napoli, Roma, Torino e Trieste. Undici le città con più di 100.000 abitanti che rinnoveranno i propri organi di governo e di rappresentanza. Il decreto, in considerazione del permanere del quadro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 aprile 2021) Leamministrative previste in 1312 Comuni saranno rinviate a causa dell’emergenza. Laha approvato definitivamente con 376 voti a favore e 28 contrari il ddl di conversione del decreto-legge del 5 marzo 2021, che prevede le disposizioni urgenti per il differimento dellenel 2021. Il provvedimento è già stato approvato dal Senato. Solo per leamministrative i comuni interessati sono 1312; alle urne saranno chiamati 20 comuni capoluogo di provincia e di questi 6 sono anche capoluogo di regione: Bologna,, Napoli,, Torino e Trieste. Undici lecon più di 100.000 abitanti che rinnoveranno i propri organi di governo e di rappresentanza. Il decreto, in considerazione del permanere del quadro ...

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni Comunali Scafati. Michele Russo aderisce al Partito Democratico ... insieme ai colleghi consiglieri comunali della coalizione, con i quali c'è grande sintonia, il ... In linea con quanto assieme abbiamo costruito in occasione delle scorse elezioni amministrative, con ...

Salvini e Meloni sempre più lontani. E tu, con chi stai? Sondaggio: vota Su un punto nessuno ha dubbi, né da FdI né dalla Lega: alle prossime elezioni comunali dell'autunno e soprattutto alle Politiche, probabilmente nel 2023, Meloni e Salvini saranno insieme contro Pd, ...

Elezioni comunali a Napoli, contatti Fico-Manfredi: «Ora larga coalizione» ilmattino.it Elezioni, via all’iter della proposta di legge per consentire il voto ai fuorisede: ecco cosa prevede «L’obiettivo - spiega il presidente Brescia - è riuscire ad approvare la legge in tempo per permettere il voto ai fuorisede già alle amministrative di ottobre, quando si voterà per le regionali in Cal ...

Rovato, le minoranze: il Comune revochi la cittadinanza onoraria a Mussolini Un caso che segue a quello - di cui si è parlato molto a livello nazionale - di Salò, dove il consiglio comunale mantenne di fatto la cittadianza al dittatore fascista votando contro la mozione della ...

