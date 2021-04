Elezioni comunali, a Napoli si voterà tra il 15 settembre e il 15 ottobre (Di giovedì 29 aprile 2021) Via libera definitivo da parte dell’Aula della Camera con 376 sì e 28 no al decreto recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l’anno 2021. Il testo, già approvato dal Senato, diventa pertanto legge. Il provvedimento rinvia all’autunno le Elezioni amministrative che si sarebbero dovute svolgere in primavera. Interessate dal provvedimento ci sono città come Roma, Milano, Torino, Bologna e Napoli. Si prevede che le consultazioni si svolgano tra il 15 settembre ed il 15 ottobre di quest’anno. I seggi rimarranno aperti due giorni: domenica, dalle 7 alle 23, e lunedì, dalle 7 alle 15. Gli interventi si applicano alle Elezioni del turno annuale ordinario dei Consigli comunali e circoscrizionali; alle Elezioni suppletive della Camera dei ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 29 aprile 2021) Via libera definitivo da parte dell’Aula della Camera con 376 sì e 28 no al decreto recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l’anno 2021. Il testo, già approvato dal Senato, diventa pertanto legge. Il provvedimento rinvia all’autunno leamministrative che si sarebbero dovute svolgere in primavera. Interessate dal provvedimento ci sono città come Roma, Milano, Torino, Bologna e. Si prevede che le consultazioni si svolgano tra il 15ed il 15di quest’anno. I seggi rimarranno aperti due giorni: domenica, dalle 7 alle 23, e lunedì, dalle 7 alle 15. Gli interventi si applicano alledel turno annuale ordinario dei Consiglie circoscrizionali; allesuppletive della Camera dei ...

