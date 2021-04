Elettra Lamborghini in studio di registrazione | in arrivo nuovo singolo?

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 29 aprile 2021) In queste oreha pubblicato delle storie su Instagram che fanno intendere l’di unAnche se al momentoè opinionista per due volte a settimana nel reality di Canale 5 L’Isola dei Famosi, il primo amore non lo scorda mai. Infatti, in queste ore la Regina del Twerk è tornata a cantare. A renderlo noto è stata proprio la stessa cantante che sul suo profilo Instagram ha pubblicato delle storie che non lasciano alcun dubbio.ha condiviso, infatti, due foto di lei mentre è indi. La foto inequivocabile è quella in cui la cantante indossa le cuffie ed è vicina al microfono. Una bella notizia per la sua ...