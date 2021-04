Eleonora Daniele, dolore per Martina: le parole che uniscono tutti (Di giovedì 29 aprile 2021) Eleonora Daniele torna a parlare della morte di Martina Rossi, la giovane ventenne caduta da un palazzo in Spagna: il post social. Eleonora Daniele, che da tempo si occupa anche di questioni delicate nei suoi talk show, è tornata a parlare di Martina Rossi. La ragazza deceduta qualche anno fa in Spagna per essere precipitata L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 29 aprile 2021)torna a parlare della morte diRossi, la giovane ventenne caduta da un palazzo in Spagna: il post social., che da tempo si occupa anche di questioni delicate nei suoi talk show, è tornata a parlare diRossi. La ragazza deceduta qualche anno fa in Spagna per essere precipitata L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

adrnanbl : RT @tempoweb: Dopo l'autopsia sul corpo di Maradona arrivano le accuse del fratello Hugo - tempoweb : Dopo l'autopsia sul corpo di Maradona arrivano le accuse del fratello Hugo - minovr69 : @AnnDanceLover Non saprei super nonna prof. Ah no! Mi sono confuso con Eleonora Daniele! Cmq buonasera! - BRizzioli : Io non capisco perché Eleonora Daniele continua ad invitare Enrica Bonaccorti quando si vede e si sente lontano un… - FrancicoThe : Al mattino pareggio tra #unomattina 17,5% e la prima parte di #mattinocinque 17,4%. Successivamente Eleonora Daniel… -