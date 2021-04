Edilizia | Pizzimenti | meno ostacoli ad accesso agevolazioni fiscali

(Di giovedì 29 aprile 2021) Trieste, 29 apr – “Siamo intervenuti per rendere più facile a cittadini, tecnici comunali e professionisti l’allein tema di, che costituiscono una grande opportunità a patto di eliminare i paletti inutili o le vecchie norme che ne impediscono l’applicazione”. Questo il commento dell’assessore regionale alle Infrastrutture e territorio, Graziano, a margine dell’approvazione, oggi pomeriggio in Aula, delle norme urbanistiche ed edilizie contenute nel ddl 130 “Multisettoriale”. “Le norme approvate sono prevalentemente dirette ad agevolare il rilascio di titoli edilizi e ad accelerare i tempi dell’iter delle pratiche”, ha aggiunto. Un primo blocco di norme prende spunto dal tema del bonus statale 110 per cento e dalle ulteriori ...

IN CLASSE A - La riqualificazione è stata effettuata dal Fondo Housing Sociale FVG (che ha ... L'assessore alle infrastrutture e territorio, Graziano, non presente alla conferenza ......di precisazioni interpretative per semplificare e rendere più chiare le regole sull'attività". Lo ha detto oggi l'assessore alle Infrastrutture del Friuli Venezia Giulia, Graziano...Trieste, 29 apr - "Siamo intervenuti per rendere più facile a cittadini, tecnici comunali e professionisti l'accesso alle agevolazioni fiscali in tema di edilizia, che costituiscono una grande opportu ...Dobbiamo dunque capire la tenuta del sistema trasportistico nel nuovo scenario, mentre sul fronte dell’edilizia scolastica non emergono criticità». La raccomandazione agli istituti ...