Ecco quali sono i televisori che verranno oscurati (Di giovedì 29 aprile 2021) Tra settembre 2021 e giugno 2022 ci saranno ben due adeguamenti tecnologici che coinvolgeranno ogni tv: prima la Mpeg-4, poi il passaggio al nuovo digitale terrestre DVBT-2: cosa cambia per le tv e quali sono gli accorgimenti da adottare Leggi su ilgiornale (Di giovedì 29 aprile 2021) Tra settembre 2021 e giugno 2022 ci saranno ben due adeguamenti tecnologici che coinvolgeranno ogni tv: prima la Mpeg-4, poi il passaggio al nuovo digitale terrestre DVBT-2: cosa cambia per le tv egli accorgimenti da adottare

Advertising

robertosaviano : Coloro i quali giudicano tutti non tollerano di essere a loro volta giudicati e non riconoscono alcuna autorità a c… - leggoit : Nuovo digitale terrestre, da settembre in Italia 30 milioni di televisori saranno da cambiare. Ecco quali e perché - Blood4Opera : RT @il_Mitte: Supermercati aperti il 1° maggio a Berlino? Ecco quali. #Berlino #1maggio - il_Mitte : Supermercati aperti il 1° maggio a Berlino? Ecco quali. #Berlino #1maggio - alkampfer : RT @Clodo76: @alkampfer @Arubait Ecco, l'altro giorno ho dovuto attivare SPID alla moglie, nell'elenco provider ho pensato 'chissà quali do… -