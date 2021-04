Eataly ha aperto (in grande) a Londra. Ecco com'è

(Di giovedì 29 aprile 2021) Sono le 7 del mattino a Londra e oggi (29 aprile), proprio a quest’ora, stanno aprendo le porte del primo Eataly inglese, dopo quasi 3 anni di attesa. Sviluppato su 4000 metri quadri, è il più grande in Europa insieme a quello di Monaco, ma questo punto vendita a Broadgate, accanto alla stazione di Liverpool Street, ha qualcosa in più.

Advertising

cberrets : RT @LAYLAPAVONE: Oggi e’ il mio compleanno! Mi merito un cappuccino da Eataly all’aperto! ???????? - TamburiTIP : RT @LAYLAPAVONE: Oggi e’ il mio compleanno! Mi merito un cappuccino da Eataly all’aperto! ???????? - LAYLAPAVONE : Oggi e’ il mio compleanno! Mi merito un cappuccino da Eataly all’aperto! ???????? - notiziepiemont : Eataly Lingotto: dehors da colazione a cena - notiziepiemont : @eatalytorino Lingotto: dehors da colazione a cena #Food #dehors #notiziepiemont #newsNP -

Ultime Notizie dalla rete : Eataly aperto

Vanity Fair Italia

apre a Londra il primo punto vendita nel Regno Unito. La catena dei Farinetti aprirà il 29 ... su una superficie di 4.000 metri quadri, che ospiterà 4 ristoranti, di cui uno all', il ...... il primo Green Retail Park al mondo dedicato al tema del Rispetto,a Torino: un luogo in ... due grandi innovatori come Samsung e Green Pea , il primo Green Retail Park al mondo, l'delle ...5000 prodotti italiani e 2000 etichette di vino. Eataly Londra apre in grande stile, tra caffè, pizza e tanta voglia di Italia ...La pandemia detta nuove abitudini: prima ai tavolini in strada si vedevano solo i turisti. Da DistrEat alla Langosteria, una scelta di indirizzi ...