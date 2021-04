“É sempre mezzogiorno” | gelato al lillà di Massimiliano Scotti

(Di giovedì 29 aprile 2021) Maggio è ormai prossimo ed ilsarò un fido compagno nei prossimi mesi di caldo estivo. Ad insegnarci come prepararlo in casa, con pochi ingredienti e poche mosse, il maestro gelatiere, che oggi ne propone una variante light. Ecco ilal.Ingredienti 200 g fiori di, 500 g mirtilli, 500 ml acqua, 230 g zucchero, 60 g miele, 400 g cubetti di ghiaccio, 1 pera, 1 cucchiaio di polvere di frutti di bosco ProcedimentoIn un pentolino, mettiamo l’acqua, lo zucchero, il miele ed i fiori diprecedentemente puliti. Portiamo a bollore, mescolando spesso. Quando bolle, scoliamo i fiori e li mettiamo sul ghiaccio.In un boccale, mettiamo la pera pulita e a pezzettini ed i mirtilli. Copriamo con lo sciroppo bollente al ...

