E se a controllare le spese del Piano di ripresa e resilienza mettessimo studenti e associazioni? (Di giovedì 29 aprile 2021) Il monitoraggio civico di Monithon supervisiona i fondi europei che arrivano in Italia. La sua rete potrebbe aiutare a sorvegliare l’uso del Pnrr, specie da parte delle piccole amministrazioni (Photo by ALBERTO PIZZOLI/POOL/AFP via Getty Images)Fare le pulci al sistema, andando a vedere delibera dopo delibera come le amministrazioni locali spendono i fondi europei. Non un gioco da ragazzi, ma fatto in gran parte da studenti che ogni anno aderiscono al progetto di Monithon per osservare da vicino l’evoluzione delle più grandi spese finanziate da Bruxelles a suon di milioni. “Siamo partiti nel 2013, oggi monitoriamo l’investimento di 10 miliardi di euro non solo Italia”, racconta Luigi Reggi, presidente e fondatore dell’associazione indipendente che promuove il monitoraggio civico mettendo a disposizione metodo e strumenti. Con l’arrivo dei 191,5 ... Leggi su cityroma (Di giovedì 29 aprile 2021) Il monitoraggio civico di Monithon supervisiona i fondi europei che arrivano in Italia. La sua rete potrebbe aiutare a sorvegliare l’uso del Pnrr, specie da parte delle piccole amministrazioni (Photo by ALBERTO PIZZOLI/POOL/AFP via Getty Images)Fare le pulci al sistema, andando a vedere delibera dopo delibera come le amministrazioni locali spendono i fondi europei. Non un gioco da ragazzi, ma fatto in gran parte dache ogni anno aderiscono al progetto di Monithon per osservare da vicino l’evoluzione delle più grandifinanziate da Bruxelles a suon di milioni. “Siamo partiti nel 2013, oggi monitoriamo l’investimento di 10 miliardi di euro non solo Italia”, racconta Luigi Reggi, presidente e fondatore dell’associazione indipendente che promuove il monitoraggio civico mettendo a disposizione metodo e strumenti. Con l’arrivo dei 191,5 ...

Ultime Notizie dalla rete : controllare spese E se a controllare le spese del Piano di ripresa e resilienza mettessimo studenti e associazioni? Il monitoraggio civico di Monithon supervisiona i fondi europei che arrivano in Italia. La sua rete potrebbe aiutare a sorvegliare l'uso del Pnrr, specie da parte delle piccole ...

