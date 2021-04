E ora il M5S vuole che Durigon molli la poltrona da sottosegretario (Di giovedì 29 aprile 2021) Dopo la videoinchiesta di Fanpage in cui il sottogretario al MEF Claudio Durigon, ripreso a sua insaputa con una telecamera nascosta, diceva: “Quello che fa le indagini sulla Lega lo abbiamo messo noi”, il M5S sta valutando se presentare una mozione per chiedere la sua revoca. E Toninelli chiede le sue dimissioni. Secondo quanto scrive Adnkronos il M5S sta valutando una mozione di revoca dal ruolo di sottosegretario per Claudio Durigon, uomo della Lega al Mef. La mozione potrebbe essere messa nero su bianco del gruppo M5S al Senato, mentre cresce nelle file grilline l’imbarazzo per il video postato questa mattina su ‘Fanpage’, con alcuni stralci che ritraggono proprio il sottosegretario leghista. “Questo è peggio del caso Siri”, commenta un big del M5S, ricordando il caso che agitò il primo governo Conte, ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 29 aprile 2021) Dopo la videoinchiesta di Fanpage in cui il sottogretario al MEF Claudio, ripreso a sua insaputa con una telecamera nascosta, diceva: “Quello che fa le indagini sulla Lega lo abbiamo messo noi”, il M5S sta valutando se presentare una mozione per chiedere la sua revoca. E Toninelli chiede le sue dimissioni. Secondo quanto scrive Adnkronos il M5S sta valutando una mozione di revoca dal ruolo diper Claudio, uomo della Lega al Mef. La mozione potrebbe essere messa nero su bianco del gruppo M5S al Senato, mentre cresce nelle file grilline l’imbarazzo per il video postato questa mattina su ‘Fanpage’, con alcuni stralci che ritraggono proprio illeghista. “Questo è peggio del caso Siri”, commenta un big del M5S, ricordando il caso che agitò il primo governo Conte, ...

