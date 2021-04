È morto Filippo Mondelli, lutto nel mondo dello sport: la tragica notizia appena arrivata (Di giovedì 29 aprile 2021) È morto il giovanissimo Filippo Mondelli, ex campione di canottaggio: terribile lutto nel mondo dello sport, cos’è successo. Una vera e propria tragica notizia, quella che si è diffusa pochissime ore fa: è morto Filippo Mondelli. Si, avete letto proprio bene. L’ex campione di canottaggio è, purtroppo, venuto a mancare alla sola età di ventisette L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 29 aprile 2021) Èil giovanissimo, ex campione di canottaggio: terribilenel, cos’è successo. Una vera e propria, quella che si è diffusa pochissime ore fa: è. Si, avete letto proprio bene. L’ex campione di canottaggio è, purtroppo, venuto a mancare alla sola età di ventisette L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

