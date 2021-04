E' in fila per fare il vaccino insieme alla figlia: prima si sente male lui poi anche la donna (Di giovedì 29 aprile 2021) ANCONA - Stava aspettando il proprio turno per fare il vaccino davanti al campo della Federazione quando ha avvertito un malore: momenti di paura per un uomo di 80 anni che era insieme alla figlia, ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 29 aprile 2021) ANCONA - Stava aspettando il proprio turno perildavanti al campo della Federazione quando ha avvertito un malore: momenti di paura per un uomo di 80 anni che era, ...

Advertising

borghi_claudio : @AcciaioMario @damianofaraone @GufoItaliano @Lucil1Luciana @xissur3 @liberomondo2016 @Marko_Morandi @giangoSGV Impi… - lucianonobili : Vi ricordate Bettini ripetere per mesi, insieme al PD “o Conte o voto!”? Ve lo siete sognato. “È stato in prima fil… - fattoquotidiano : Fino a qualche settimana fa era quasi una separata in casa, ma ora Virginia Raggi ha la fila alla porta - cinziajenna2016 : RT @r4venmarti: Alessandro è quello che mentre si scherza è sempre in prima fila, è quello che appena vede una comparata sorride, è quello… - Haru50948257 : RT @italianarmyfam_: ??ARMY??La cerimonia dei #BBMAs si terrà il 23 Maggio ?? quindi se i #BTS dovessero essere presenti si esibirebbero con… -