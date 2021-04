Durigon ripreso da una telecamera nascosta | “Quello che fa le indagini sulla Lega ce lo abbiamo messo noi” | VIDEO

(Di giovedì 29 aprile 2021) Parole che sono destinate a riaprire un capitolo apparentemente chiuso. A parlare – inconsapevole di avere di fronte unaaccesa – è il leghista Claudio. Non si tratta di un iscritto di poco conto al partito di Matteo Salvini, ma del coordinatore del Carroccio nel Lazio e commissario della stessaa Roma. Una figura fortemente voluta dal leader del Carroccio che, come si può vedere e ascoltare nell’inchiesta-realizzata da Fanpage, si è lasciato andare a una confessione sullesui 49 milioni di euro sottratti alla(con sentenza definitivarestituzione).: “che fa lece lo...

Advertising

NickRub : RT @neXtquotidiano: #Durigon ripreso da una telecamera nascosta: “Quello che fa le indagini sui #49milioni della #Lega ce lo abbiamo messo… - mokaccio : RT @neXtquotidiano: #Durigon ripreso da una telecamera nascosta: “Quello che fa le indagini sui #49milioni della #Lega ce lo abbiamo messo… - bernisilvy : RT @neXtquotidiano: #Durigon ripreso da una telecamera nascosta: “Quello che fa le indagini sui #49milioni della #Lega ce lo abbiamo messo… - Adamsberg2M : RT @neXtquotidiano: #Durigon ripreso da una telecamera nascosta: “Quello che fa le indagini sui #49milioni della #Lega ce lo abbiamo messo… - Walter00365070 : RT @neXtquotidiano: #Durigon ripreso da una telecamera nascosta: “Quello che fa le indagini sui #49milioni della #Lega ce lo abbiamo messo… -

Ultime Notizie dalla rete : Durigon ripreso

Il Fatto Quotidiano

Per placare gli animi di alcuni ex amici dell'Ugl, però,avrebbe tentato anche altre strade.in video all'uscita da un ristorante, il leghista parla così con un sindacalista: "Noi ......promesso i ristoratori in arrivo da tutta Italia ieri a colloquio con il sottosegretario. ... Una larga fatta del paese ha per fortunaa lavorare. Nel nuovo decreto Sostegni dovrebbe ...L'On. Flavio Di Muro e il Consigliere comunale Stefano Isaia plaudono alla possibile riapertura della casa da gioco matuziana ma chiedono di intervenire per consentire la ripresa di tutte le attività.“Quello che indaga della guardia di finanza“, “il generale”, “lo abbiamo messo noi“. A parlare, ripreso da una telecamera nascosta, è l’attuale sottosegretario all’Economia del governo Draghi Claudio ...