Durigon | M5S valuta mozione revoca da sottosegretario

(Di giovedì 29 aprile 2021) Il M5S, a quanto apprende l’Adnkronos, stando unadidal ruolo diper Claudio, uomo della Lega al Mef. Lapotrebbe essere messa nero su bianco del gruppo M5S al Senato, mentre cresce nelle file grilline l’imbarazzo per il video postato questa mattina su ‘Fanpage’, con alcuni stralci che ritraggono proprio illeghista. “Questo è peggio del caso Siri”, commenta un big del M5S, ricordando il caso che agitò il primo governo Conte, accelerandone la fine. “Da un’ottima inchiesta giornalistica pubblicata sul sito Fanpage veniamo a scoprire che ilall’Economia Claudio, ripreso con una telecamera nascosta, sostiene di non aver paura degli sviluppi sul ...

A quanto apprende l'Adnkronos, ilsta valutando una mozione di revoca dal ruolo di sottosegretario per Claudio, uomo della Lega al Mef. La mozione potrebbe essere messa nero su bianco del gruppoal Senato, mentre ...'Imbarazzo e malessere' tra le file del Movimento 5 Stelle, ma pure del Pd e di Leu per l'inchiesta di Fanpage sul sottosegretario al Mef della Lega, Claudio. 'Il generale che fa le indagini lo abbiamo messo noi', è la frase 'catturata' dalla testata giornalistica pronunciata dal leghista e che ora sta generando malumori nella maggioranza. Non ...AGI/Vista - Duro botta e risposta nell'Aula della Camera tra M5s e Lega sui casi che coinvolgono il sottosegretario leghista al Mef Claudio Durigon e la sottosegretaria pentastellata alla Giustizia An ...(Agenzia Vista) Roma, 29 aprile 2021 "Siamo stanchi di vedere quest'Aula trasformata dai 5 stelle in un'aula di Tribunale. Il garantismo vale sempre, non a giorno alterni. Basta essere forcaioli con..