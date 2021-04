Dubbi su quale film o serie TV vedere? Su Netflix arriva la funzione per gli indecisi

(Di giovedì 29 aprile 2021)su‘Riproduci qualcosa’, lache aiuta glia risolvere ilo suTV. Può capitare di aver voglia diuno unaTV ma di non saperescegliere e di ritrovarsi quindi a rileggere i vari titoli disponibili scorrendo su e giù per il catalogo di qualche piattaforma streaming. Per cercare di aiutare i propri utenti nella scelta,ha ora attivato una nuovache si chiama “Riproduci qualcosa” e ha il compito di scegliere per l’utente il, laTV o il documentario da. ...

Advertising

dylanekelly : X tutte quelle che hanno dei dubbi......?? Gli zorpi sn oltre la ship (mentre voi pensavate che stavano litigando… - FraVonV : Nella meditazione di stamattina si parla di “sotto quale influenza sei mentre pensi o fai qualcosa? Sei mosso da pa… - Zeroro75585683 : RT @Vanessada: @ferrarailgrasso I dubbi dovrebbero venire quando ci sono elementi a monte per formularli, fin'ora l'elemento più evidente è… - Vanessa_cuoreh : Scusate ma abbiamo la certezza che Sole sia figlia di Guido e Anna? Sto avendo dubbi... Quale verità? E perché dura… - James49756297 : In quale nazione dovresti vivere? -

Ultime Notizie dalla rete : Dubbi quale

SiViaggia

Ci spiega il senso di questo tweet? 'Non si capisce perragione a 50 anni distanza dagli anni ... Sono persone che dovrebbero stare in galera, non ci sono, per crimini gravissimi, ma a 50 ...In Wolfsburg sembra che non ci sianoe già nei mesi scorsi, Herbert Diess di VW, aveva affermato che l' auto ad idrogeno non ... solo il futuro ci saprà diresarà la disamina più corretta."Al fine di avere, definitivamente, un quadro ben definito su quanto si starebbe consumando, in queste settimane, all'interno del Consorzio di Bonifica Valle ...“L’iniziativa della Procura di Salerno, che ha proposto appello alla sentenza di primo grado nel processo a carico dei membri ...