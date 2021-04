(Di giovedì 29 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – E’ una gamma selezionata, con motorizzazioni pensate per soddisfare differenti esigenze, quella con cui DS Automobiles si propone al pubblico.aldi DS 3, modello d’accesso al mondo DS Automobiles, troviamo soluzioni motoristiche che abbracciano benzina, diesel e la mobilità a zero emissioni 100% elettrica. Il benzina 1.2 PureTech, propulsore pluripremiato, grazie ai 210 brevetti garantisce il 18% di riduzioni nelle emissioni di CO2 rispetto a un tradizionale motore 4 cilindri e il 75% di abbattimento del particolato grazie ad un filtro dedicato. La sua architettura a 3 cilindri mostra una insospettabile flessibilità, garantendo un ottimo equilibrio tra prestazioni e consumi e si adatta a tre distinti livelli di potenza enfatizzati dalla presenza di un turbocompressore: 100, 130 oppure 155 ...

Advertising

BQuest_SHIPsCo_ : RT @Italpress: Ds 3 Crossback, innovazione anche sotto il cofano - Italpress : Ds 3 Crossback, innovazione anche sotto il cofano -

Ultime Notizie dalla rete : Crossback innovazione

Tiscali.it

Numeri che sono il frutto della leggerezza con cui DS 3si presenta: solo 1.276 kg di massa in ordine di marcia (1.310 per il 130 e 1.316 per il 155 CV), spiegano l'equilibrio di questo ...DS 3: l'dei motori Puretech 100 e 130 CV Nonostante una realtà sempre più elettrificata dei motori sulle auto di nuova generazione, DS non perde di vista un fiore all'occhiello ...ROMA (ITALPRESS) - E' una gamma selezionata, con motorizzazioni pensate per soddisfare differenti esigenze, quella con cui DS Automobiles si propone al pubblico. Sotto al cofano di DS 3 Crossback, mod ...Questa motorizzazione permette un abbattimento dei consumi, ma offre una guida dinamica grazie alle tre differenti potenze a disposizione: 100, 130 e 155 CV ...