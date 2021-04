Droga | Meloni “In Italia situazione fuori controllo”

(Di giovedì 29 aprile 2021) “C’è un morto di overdose al giorno, l’è la prima nazione in Ue per diffusione di cannabis tra gli studenti, la terza per uso di cocaina. È unatotalmente”. Lo ha detto il presidente di Fratelli d’, Giorgia, in occasione dell’iniziativa organizzata da FdI durante la quale i parlamentari del partito hanno effettuato il test anti. tan/trg su Il Corriere della Città.

Infine promozione di campagne di prevenzione nazionale contro lae promozione di stili di ... ha detto il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia, in piazza Montecitorio..... ci ha permesso di verificare partendo dallo spaccio diuna attività criminale molto più ... le parole del presidente di FdI, Giorgia: 'Fratelli d'Italia è stata la prima forza politica a ...“Sono molto ottimista per il futuro, è già accaduto in passato che il centrodestra si dividesse ma non abbiamo avuto problemi a ricostruire. Stiamo insieme per compatibilità di visione”. Lo ha detto i ...ROMA (ITALPRESS) - "Liberi dalla droga, mai schiavi" é il manifesto per la lotta alla droga di Fratelli d'Italia, lanciato nel corso di una iniziativa in Piazza Montecitorio, dove i parlamentari del p ...