“Dovete ribellarvi alle mascherine Altro che norme anti-Covid!” | il prete no-mask di Vanzago trasferito

(Di venerdì 30 aprile 2021) E’ statodon Diego Minoni, sacerdote ‘no’ di, paeseporte del Milanese, dove le sue omelie e le sue osservazioni contro la ‘museruola’ ovvero la mascherina e i diritti lesi in tempi di Covid avevano fatto alzare più di qualche sopracciglio. Lo riporta il quotidiano Il Giorno e dalla curia confermano che don Minoni non è più il parroco della chiesa dei SIppolito e Cassiano. A comunicargli la decisione è stato monsignor Luca Raimondi, vicario episcopale per la zona pastorale di Rho e vescovo ausiliario. Ora è a disposizione dei padri oblati, di cui fa parte. Navigazione articoli L'articolo proviene da City Roma News.

