Don Massironi si dimette da rettore del Villoresi

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Don Massironi

Il Giorno

La scuola ha comunicato che il rettoreSergio(nella foto) ha rassegnato le dimissioni come consigliere delegato per le attività educative. Per ora sono ancora avvolte dal mistero le ...Un fulmine a ciel sereno per studenti e famiglie dell'ex Dame Inglesi Il nome del sostituto verrà deciso nel consiglio di amministrazione del 5 maggio MERATE "Sergiosi è dimesso da rettore del Collegio Villoresi, istituto paritario che oltre la sede a Monza conta anche quella di via monsignor Colombo a Merate negli spazi dell'ex Dame Inglesi. ...Dispiacere e disorientamento da parte di genitori e studenti hanno accolto la notizia che circola al Collegio Villoresi San Giuseppe di Monza. La scuola ha comunicato che il rettore don Sergio Massiro ...Un fulmine a ciel sereno per studenti e famiglie dell’ex Dame Inglesi Il nome del sostituto verrà deciso nel consiglio di amministrazione del 5 maggio MERATE – Don Sergio Massironi si è dimesso da ret ...