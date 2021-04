Do you remember Cavani? L’uragano Matador si abbatte su Manchester United-Roma 6-2 (Di giovedì 29 aprile 2021) Manchester United-Roma 6-2. Sei è meglio di sette. Se Fonseca fosse un allenatore italiano, a fine partita direbbe che la Roma è comunque migliorata a Old Trafford: dal 7-1 di quattordici anni fa in Champions al 6-2 di questa sera in semifinale di Europa League. Con un rigore, quello del 4-2, che resta dubbio per chi segue il calcio da troppo tempo anche se Smalling il fallo lo commette. La Roma ha i suoi alibi. Nel primo tempo ha perso per infortunio Veretout, il portiere Pau Lopez e Spinazzola. Ha avuto il merito di risalire da 1-0 (gran gol di Fernandes al termine di un’azione Pogba Cavani) con un rigore di Pellegrini e raddoppio di Dzeko su bella azione innescata da Spinazzola e illuminata da Mkhitaryan. Primo tempo: United-Roma 1-2. Nella ripresa, ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 29 aprile 2021)6-2. Sei è meglio di sette. Se Fonseca fosse un allenatore italiano, a fine partita direbbe che laè comunque migliorata a Old Trafford: dal 7-1 di quattordici anni fa in Champions al 6-2 di questa sera in semifinale di Europa League. Con un rigore, quello del 4-2, che resta dubbio per chi segue il calcio da troppo tempo anche se Smalling il fallo lo commette. Laha i suoi alibi. Nel primo tempo ha perso per infortunio Veretout, il portiere Pau Lopez e Spinazzola. Ha avuto il merito di risalire da 1-0 (gran gol di Fernandes al termine di un’azione Pogba) con un rigore di Pellegrini e raddoppio di Dzeko su bella azione innescata da Spinazzola e illuminata da Mkhitaryan. Primo tempo:1-2. Nella ripresa, ...

