Dl Proroghe, smart working e documenti: cosa c’è nella bozza (Di giovedì 29 aprile 2021) Dalle disposizioni in materia di lavoro agile alla proroga della validità dei documenti di identità, ma anche golden power e ‘misure urgenti in materia di controlli radiometrici’. E’ composta di 11 articoli la bozza del decreto legge Proroghe, all’esame del Consiglio dei ministri. Il Cdm, che si aggiornerà nel pomeriggio per un nuovo passaggio sul Recovery plan, a quanto si apprende ha approvato il dl Proroghe, confermando l’eliminazione dell’obbligo di smart working al 50%, dunque per un dipendente su due, nella Pubblica amministrazione. Lo riferiscono fonti di governo. Proroga dei termini di validità dei documenti di riconoscimento e d’identità. La bozza del decreto legge Proroghe prevede che il termine attualmente ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 29 aprile 2021) Dalle disposizioni in materia di lavoro agile alla proroga della validità deidi identità, ma anche golden power e ‘misure urgenti in materia di controlli radiometrici’. E’ composta di 11 articoli ladel decreto legge, all’esame del Consiglio dei ministri. Il Cdm, che si aggiornerà nel pomeriggio per un nuovo passaggio sul Recovery plan, a quanto si apprende ha approvato il dl, confermando l’eliminazione dell’obbligo dial 50%, dunque per un dipendente su due,Pubblica amministrazione. Lo riferiscono fonti di governo. Proroga dei termini di validità deidi riconoscimento e d’identità. Ladel decreto leggeprevede che il termine attualmente ...

