Disfatta PSG contro il Manchester City

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 29 aprile 2021) . Esatto, l’andata delle semifinali di Champions League tra parigini e inglesi non è andata benissimo alla squadra di Pochettino. Anzi il risultato parla chiaro: 1-2 per la formazione guidata da Guardiola che è riuscita a battere pesantemente una delle squadre favorite del torneo europeo. PSG-1-2: analisi e commento della garaPSGil, com’è andata la partita? Sicuramente la partita di ieri sera mercoledì 28 aprile al Parco dei Principi, sarebbe potuta andare sicuramente meglio al PSG. La squadra francese guidata da Pochettino non è parsa in forma come durante le gare precedenti e così ilne ha approfittato. Mbappé non ha inciso più di tanto nel gioco: da molti è stato definito “spettrale”. La posta in palio era davvero alta, ma c’è ...