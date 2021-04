Discovery+ ha già 15 milioni di abbonati: “E siamo solo all’inizio…” (Di giovedì 29 aprile 2021) Discovery, 15 milioni di abbonati sullo streaming ItaliaOggi, pagina 21, di Paolo Giordano. Vale ancora molto poco sul totale dei ricavi di Discovery Inc., ma non vi è dubbio che pure per il broadcaster americano ogni sviluppo futuro del proprio business passi per le piattaforme di streaming direct to consumer, e quindi per Discovery+. Ci sono già 15 milioni di abbonati, e l’Ott a pagamento di Discovery, come spiega David Zaslav, presidente e ceo di Discovery Inc, trarrà ulteriore slancio dai recenti debutti su Comcast Xfinity, su Prime video e dalle future operazioni in Europa con Sky e Vodafone. Senza dimenticare le Olimpiadi estive di Tokyo, un’esclusiva Discovery che, sempre che la pandemia non giochi brutti scherzi, attirerà nuovi clienti sulla piattaforma. Detto questo, il gruppo Discovery ... Leggi su tvzoom (Di giovedì 29 aprile 2021) Discovery, 15disullo streaming ItaliaOggi, pagina 21, di Paolo Giordano. Vale ancora molto poco sul totale dei ricavi di Discovery Inc., ma non vi è dubbio che pure per il broadcaster americano ogni sviluppo futuro del proprio business passi per le piattaforme di streaming direct to consumer, e quindi per. Ci sono già 15di, e l’Ott a pagamento di Discovery, come spiega David Zaslav, presidente e ceo di Discovery Inc, trarrà ulteriore slancio dai recenti debutti su Comcast Xfinity, su Prime video e dalle future operazioni in Europa con Sky e Vodafone. Senza dimenticare le Olimpiadi estive di Tokyo, un’esclusiva Discovery che, sempre che la pandemia non giochi brutti scherzi, attirerà nuovi clienti sulla piattaforma. Detto questo, il gruppo Discovery ...

Advertising

ETextraterres3 : Spotify che mi fa partire Gianni Celeste nella discovery ed è subito mood da dipendente comunale di Castellammare d… - AngeloRigillo : @crypto_gateway Vidi il tuo video, stava a 27$ e mi sembrava alta, già in price discovery. La mattina del crollo, s… - TW_Bruce_Wayne : RT @AnnaVagli: Alcuni momenti di “Scomparsa. Il Caso Ragusa”. Il docufilm e’ già disponibile su Discovery Plus, in chiaro sabato 1 Maggio… - LuciaVagli : RT @AnnaVagli: Alcuni momenti di “Scomparsa. Il Caso Ragusa”. Il docufilm e’ già disponibile su Discovery Plus, in chiaro sabato 1 Maggio… - AnnaVagli : Alcuni momenti di “Scomparsa. Il Caso Ragusa”. Il docufilm e’ già disponibile su Discovery Plus, in chiaro sabato… -

Ultime Notizie dalla rete : Discovery+ già Lo scambio di audience può omologare il campo di gioco degli Editori? ...di tutto il mondo sono ora alla ricerca di un modo per diversificare le loro reti di discovery e di ... Se già le app e le iscrizioni alle newsletter contribuiscono a portare le persone verso un sito ...

L'elettronica riparta da 'In Sides' degli Orbital Ma al di là di questo, che pure è già notevolissimo, la musica elettronica tutta veniva vista come ... Justice, eccetera, ma è durata poco) e col disco - pop (Daft Punk da Discovery in poi, poi di lì l'...

Promo 50%, Discovery+ ed Eurosport Player a 3,99 euro al mese per 3 mesi Digital-Sat News ...di tutto il mondo sono ora alla ricerca di un modo per diversificare le loro reti die di ... Sele app e le iscrizioni alle newsletter contribuiscono a portare le persone verso un sito ...Ma al di là di questo, che pure ènotevolissimo, la musica elettronica tutta veniva vista come ... Justice, eccetera, ma è durata poco) e col disco - pop (Daft Punk dain poi, poi di lì l'...