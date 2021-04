Discorso dei 100 giorni di Biden: l’America si è rimessa in moto. Il video (Di giovedì 29 aprile 2021) Discorso dei 100 giorni di Biden: l’America si è rimessa in moto Roma, 29 apr. (askanews) – “Ora, dopo soli 100 giorni, posso dire alla nazione che l’America è di nuovo in movimento”. Così il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha iniziato il suo primo Discorso al Congresso, dopo 100 giorni della sua presidenza che ha dovuto affrontare, ha detto, “la più grave pandemia dell’ultimo secolo. La peggiore crisi economica dalla Grande Depressione. Il più terribile attacco alla nostra democrazia dalla Guerra Civile”. Un Discorso pieno di prime volte, come il fatto di avere alle sue spalle la vicepresidente Kamala Harris e la speaker della Camera Nancy Pelosi, due donne, come mai accaduto ... Leggi su formiche (Di giovedì 29 aprile 2021)dei 100disi èinRoma, 29 apr. (askanews) – “Ora, dopo soli 100, posso dire alla nazione cheè di nuovo in movimento”. Così il presidente degli Stati Uniti Joeha iniziato il suo primoal Congresso, dopo 100della sua presidenza che ha dovuto affrontare, ha detto, “la più grave pandemia dell’ultimo secolo. La peggiore crisi economica dalla Grande Depressione. Il più terribile attacco alla nostra democrazia dalla Guerra Civile”. Unpieno di prime volte, come il fatto di avere alle sue spalle la vicepresidente Kamala Harris e la speaker della Camera Nancy Pelosi, due donne, come mai accaduto ...

Advertising

you_trend : ???? Questa notte #Biden ha tenuto un discorso al #Congresso in occasione dei suoi primi 100 giorni da presidente ??… - EnricoLetta : Clausola di #premialità a favore dell’occupazione delle #donne e dei #giovani. Nel suo discorso sul #PNRR, #Draghi… - andrea_mazzella : @IDK_Italy @Stennis6565 @Napalm51 Tra l’altro il discorso nn fila, se non contano un cazzo sul coprifuoco figurarsi… - aleegriffin03 : RT @iosonoestanca: Mi fanno ridere tiziane e viperelle che ci chiamano ossessionate quando commentiamo un tweet in cui si parla di uno dei… - JacopoRampini : RT @FedericoRampini: #Biden al Congresso, il discorso dei 100 giorni propone un'espansione del ruolo dello Stato senza precedenti dagli ann… -