Disabili, nel Pnrr entra la legge quadro votata dal Conte 1 (e mai attuata). Tra le lacune: l'assenza di fondi per l'inclusione lavorativa (Di giovedì 29 aprile 2021) Anche la Disabilità entra nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. L'attenzione al tema che riguarda direttamente oltre 4 milioni di donne e uomini in Italia trova spazio con diversi riferimenti. La novità sono i 500 milioni di euro stanziati per i "Percorsi di autonomia per persone con Disabilità", risorse soprattutto per aiutare soggetti Disabili nei servizi di assistenza personale a casa, fornire loro supporti tecnologici e creare soluzioni abitative inclusive e accessibili. Secondo il presidente della FISH, Vincenzo Falabella, "tutto naturalmente dovrà essere vagliato nella concretezza dei fatti, ma per il momento riteniamo che il nostro grande lavoro di interlocuzione abbia finalmente portato a porre sotto la luce dei riflettori i nostri bisogni e le necessità, in un documento ufficiale di tale importanza".

